Журова: World Aquatics хочет запретить российскую культуру

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о критериях World Aquatics по допуску россиян на международные турниры.

«Синхронное плавание — это часть российской культуры. Это наш культурный код. Как же они могут такое допустить, раз это достояние России?! Наоборот — стоит задача это запретить», — цитирует Журову ТАСС.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее сообщалось, что россиянам нужно будет подписать декларацию для допуска от World Aquatics.