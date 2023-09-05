Журова: World Aquatics хочет запретить российскую культуру
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«Синхронное плавание — это часть российской культуры. Это наш культурный код. Как же они могут такое допустить, раз это достояние России?! Наоборот — стоит задача это запретить», — цитирует Журову ТАСС.
Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.
Ранее сообщалось, что россиянам нужно будет подписать декларацию для допуска от World Aquatics.