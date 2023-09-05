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Журова: World Aquatics хочет запретить российскую культуру

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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о критериях World Aquatics по допуску россиян на международные турниры.
Журова: World Aquatics хочет запретить российскую культуру
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Синхронное плавание — это часть российской культуры. Это наш культурный код. Как же они могут такое допустить, раз это достояние России?! Наоборот — стоит задача это запретить», — цитирует Журову ТАСС.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее сообщалось, что россиянам нужно будет подписать декларацию для допуска от World Aquatics.

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