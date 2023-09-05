Россиянам нужно будет подписать декларацию для допуска от World Aquatics

Российские спортсмены в водных видах спорта должны будут подписать декларацию для допуска на международные соревнования.

«Соответствующая декларация будет одним из условий допуска, но пока нет понимания, когда она появится для ознакомления», — сообщил «Матч ТВ» президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Накануне Международная федерация плавания (World Aquatics) опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Томас Бах призвал допустить к Олимпиаде не поддерживающих СВО россиян.