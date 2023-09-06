В Минспорте РФ рассказали, сколько российских спортсменов решили сменить спортивное гражданство

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов рассказал, сколько спортсменов приняли решение сменить спортивное гражданство.

«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100. Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно», — цитирует Морозова ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Морозов заявил, что Россия пропустит Олимпиаду-2024 в большинстве видов спорта.