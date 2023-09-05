«Осталось выступать вне конкурса»: в России недоумевают из-за условий допуска World Aquatics к международным стартам

Бюро World Aquatics утвердило критерии участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Нейтральный статус получат только те, кто не поддерживал СВО и не имеет отношения к армии. При этом на турниры не допустят команды, в том числе дуэты в прыжках в воду и в синхронном плавании, а на дистанцию можно будет заявить лишь одного спортсмена. Кроме того, российские атлеты на соревнованиях не смогут общаться с журналистами: им запрещено появление на пресс-конференциях и в микст-зоне.

Вслед за другими федерациями бюро World Aquatics утвердило критерии участия российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Глава организации Хусейн Аль-Мусаллам преподнёс данное событие как большую победу.

«Мы признаём самоотверженность, целеустремлённость и талант спортсменов, независимо от их национальности. Несмотря на проблемы, с которыми сталкиваемся на международной арене, мы признаём свою ответственность за создание конкурентной, справедливой и инклюзивной среды для каждого атлета. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в разработке строгого и справедливого подхода, о котором мы договорились», — приводит слова чиновника официальный сайт World Aquatics.

Отмечается, что документ разрабатывала специальная рабочая группа, созданная 5 апреля 2023 года, по результатам опросов лучших спортсменов разного возраста. Условия допуска поддержали 67% опрошенных.

Согласно критериями, перечисление которых заняло целых семь листов A4, выйти на международные старты смогут только те россияне и белорусы, которые не поддерживают проведение СВО и соблюдают антидопинговые правила.

В документе подчёркивается, что будет проверяться всё: высказывания в социальных сетях и в интервью, участие в провоенных демонстрациях, ношение символов СВО, в частности буквы Z. Сразу можно забыть о появлении на турнирах Евгения Рылова, в прошлом году выходившего на сцену на митинг-концерте в честь присоединения Крыма к России.

Также у спортсменов не должно быть контрактов с военными организациями или с любыми другими органами национальной безопасности. И в этом тоже нет ничего нового по сравнению с другими международными федерациями. Однако следующие пункты вызывают удивление. Так, на соревнования не будут допускаться национальные сборные, поэтому водное поло, групповое синхронное плавание, а также эстафеты пройдут без россиян и белорусов. Но, оказывается, под словом «команда» в World Aquatics подразумеваются и дуэты.

«Для ясности: командные соревнования по водным видам спорта — это любые соревнования, в которых участвует более одного человека, чьи совместные время или баллы приводят к единому результату», — говорится в документе.

Кроме того, на одной дистанции в плавании теперь может выступить только один спортсмен из России и Белоруссии. А любое квалификационное время для участия в главных стартах сезона должно быть показано атлетами за рубежом на турнирах, одобренных World Aquatics.

Также нейтральным атлетам запрещено общаться на соревнованиях с журналистами: они не будут допущены на пресс-конференции и в микст-зону. Всю экипировку придётся согласовывать, чтобы никакая деталь не выдавала страну, из которой приехали атлеты. Кроме того, спортсменов из РФ и Белоруссии ограничат в численности сопровождающего персонала. По словам комментатора Дмитрия Губерниева, всё выше перечисленное — это ущемление по национальному признаку.

«Запрещено даже появляться в микст-зоне. Там вообще всё запрещено. Мне хочется спросить ребят: а питаться можно спортсменам из Российской Федерации? Пить воду? Может, они им разрешат плавать в бассейне без воды? С такими критериями участвовать смогут единицы, а тем ещё и визу не дадут. Ключевое слово — сегрегация, то есть ущемление по национальному признаку», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

В пресс‑службе World Aquatics также подчеркнули, что нейтральные спортсмены смогут вернуться на международную арену не раньше февраля 2024 года — на чемпионате мира в Дохе. При этом, как отметил глава Федерации плавания России Владимир Сальников, в дополнение ко всему атлетам, скорее всего, нужно будет подписать специальную декларацию.

«Задача была — реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в международные соревнования. Но в таких условиях это выглядит невозможным. Вроде бы это шаг навстречу, но возможности допуска сведены к минимуму. С размера замочной скважины эта возможность сузилась до игольного ушка — опять же, квалификационный результат, согласно критериям, ребята должны будут показывать за пределами России. Предполагается, что будет дальнейшая связь с World Aquatics по этому процессу. В заседании бюро принимал участие, но как заинтересованная сторона не мог участвовать в обсуждении», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

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В замешательстве находятся и спортсмены. По словам чемпиона Европы Андрея Минакова, он пока вообще не представляет, как будет выглядеть централизованный выезд на соревнования.

«Не хватает лишь пункта, что мы выступаем вне конкурса для полной картины. Про нейтральный статус было уже давно ясно, это не стало сюрпризом. Непонятно, почему допускается лишь один спортсмен на дистанцию. Непонятно, как будет выглядеть централизованный выезд на квалификацию. В общем, будем следовать указаниям нашей федерации и представлять спортивные интересы страны, насколько это возможно», — сказал Минаков.

А по мнению серебряного призёра Олимпиады в Лондоне Анастасии Зуевой, российские пловцы не согласятся участвовать в турнирах на таких условиях.

«С одной стороны, конечно, хорошо. Нас вроде бы допускают к соревнованиям, но делается это так, что ехать туда ввиду стольких ограничений просто бессмысленно. Сомневаюсь, что наши ребята поедут туда без флага, гимна, безликими спортсменами без национальной принадлежности к своей стране. Понимаю, это, конечно, выбор каждого, но, будь такое предложено конкретно мне, я бы отказалась.

На Олимпийские игры в Токио мы ездили хотя бы со своим флагом, пусть это и была команда ОКР, у нас был гимн, все знали — это сборная из России. Сейчас же не будет ничего, и, как мне кажется, это далеко не все поставленные требования и на месте придётся ещё что-то подписать. В любом случае я бы подождала официальной реакции нашего руководства — и Владимира Сальникова, в частности», — заявила Зуева RT.

Пятикратный чемпион мира и обладатель восьми олимпийских медалей в прыжках в воду Дмитрий Саутин также раскритиковал условия допуска российских спортсменов от World Aquatics.

«Как мне кажется, с весны этого года ничего не изменилось. Всё такое же предвзятое отношение и настроения против нашей страны. Полагаю, что реакция наших спортсменов будет единой и рассматривать поездку на таких условиях никто точно не будет. Сейчас ожидается реакция нашего руководства.

Не понимаю, как такая декларация вообще пришла кому-то в голову в своём текущем виде — тихий ужас. Уверен, что наши руководители будут категорически против этой бумаги, абсолютно никаких изменений на данный момент. Создатели данной декларации просто сделали вид, что ими что-то делалось за эти полгода», — отметил собеседник RT.

Больше всего, конечно, в данной ситуации пострадали водное поло и синхронное плавание. По словам главного тренера национальной команды по синхронному плаванию Татьяны Покровской, сборную наказали за то, что она на шести Олимпиадах подряд одерживали победы. Соло, напомним, на Играх с 1992 года не представлено.

«За это нас просто отсекли от всех соревнований. Это беспредел! Но мы будем продолжать работать, мы будем выступать на соревнованиях — на чемпионате России, Играх БРИКС, Играх дружбы, будут и матчевые встречи. Мы всё равно продолжим поднимать наш уровень. Обидно за Свету Колесниченко, она осталась — и была надежда, что хотя бы дуэт допустят до Олимпийских игр. Но нет, всё рассчитали, чтобы мы ничего не выиграли», — подчеркнула специалист.

В такой же ситуации оказались и вотреполисты. Как отметил глава ФВПР Евгений Шаронов, у сборных нет никаких шансов выступить на Олимпиаде в Париже, поскольку ко всему прочему отборочные соревнования также подошли к концу.

«Но команды продолжают усиленную подготовку, тренировки. Времени даром не теряем. Надеемся выступить на Играх БРИКС и Играх дружбы», — приводит слова Шаронова ТАСС.