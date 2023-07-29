Достижение другого порядка: почему три победы Колесникова на Кубке России имеют особое значение

Климент Колесников стал главным героем Кубка России по плаванию, хотя соревнования в Казани ещё не закончены. На счету 23-летнего спортсмена три победы, а также мировой рекорд. Кроме того, на стометровке на спине он выиграл в заочном споре у чемпиона мира Райана Мёрфи. Между тем, Евгения Чикунова готова вновь замахнуться на высочайшее достижение планеты на своей коронной дистанции 200 м брассом, финал которой состоится в воскресенье.

К предпоследнему дню финала Кубка России по плаванию в нём окончательно определился главный герой — Климент Колесников. В четверг он установил рекорд мира на самой короткой из дистанций на спине, а до этого выиграл стометровку этим же стилем с результатом 51,82 — более высоким, чем чемпион мира Райан Мёрфи показал в Фукуоке всего за день до заплыва Колесникова в Казани. В пятницу Климент весьма неплохо выступил в кролевом спринте — выиграл 50 м вольным стилем, оставив себе на воскресный десерт королевскую кролевую стометровку.

Применительно к рекордам Колесникова на 50-метровой дистанции на спине довольно часто можно услышать слегка пренебрежительное: мол дисциплина-то неолимпийская. Но такие высказывания свойственны скорее тем, кто постарше. За те 22 года, что «полтинники» на спине, брассом и баттерфляем входят в программу мировых чемпионатов, в плавании выросло поколение, которое, полагаю, вообще не видит большой разницы между олимпийскими и неолимпийскими дистанциями. Да и в самом деле: если победа в любой из перечисленных дисциплин способна принести полноценную золотую медаль чемпиона мира, то и рекорд следует считать абсолютно полноценным.

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И всё же разница есть. Неслучайно тренер новоиспечённого рекордсмена Дмитрий Лазарев обмолвился после исторического заплыва: мол рекорд на олимпийской дистанции был бы интереснее.

Разницу между достижениями я бы сформулировала так: рекорды на дистанциях 50 метров — это на 90% талант спортсмена, совершенно особенный дар. В плавании во все времена существовали атлеты, способные успешно плыть только самую короткую дистанцию. Например, Андрей Говоров в баттерфляе, Марк Фостер и Тони Эрвайн — в вольном стиле. А вот даже кролевая спринтерская стометровка — это прежде всего умение пловца работать на второй половине дистанции. То есть очень тяжёлая, кропотливая работа как самого спортсмена, так и его тренера. Другого порядка достижение, во всех смыслах.

Гениальный стометровщик в этом плане — олимпийский чемпион и чемпион мира в вольном стиле Кайл Чалмерс. Первую половину австралиец обычно откровенно купается, словно намеренно издевается над соперниками. А после поворота врубает крейсерскую скорость. Хотите иллюстраций? Пересмотрите финальный заплыв из нынешней Фукуоки.

Если снова вспомнить Лазарева, рассказывая о состоянии подопечного, он где-то заметил, что в этом сезоне проделал вместе с Колесниковым совершенно грандиозную работу. Которая вылилась в способность ученика очень качественно плыть вторую половину стометровки (притом что Климент никогда не отличался феноменальными скоростями на финишном отрезке). Так что выдающийся во всех отношениях, хоть и не рекордный результат пловца на первой из своих дистанций на спине возник не на пустом месте.

21,76, с которыми Колесников победил в финале заплыва на 50 м вольным стилем, выдающимся результатом не назвать (рекорд страны на этой дистанции составляет 21,27 секунды, принадлежит Владимиру Морозову и датирован 2019-м), но само по себе количество дистанций, на которых столичный пловец собирает в Казани золотой урожай, внушает уважение. Пожалуй, в рамках сборной команды Колесников сейчас единственный, кто реально выглядит конкурентоспособным в борьбе за золото в масштабе мирового плавания (на какие секунды способна выйти на двухсотметровке брассом Евгения Чикунова и Илья Бородин в «длинном» комплексе, нам ещё предстоит увидеть).

Финалов, способных заинтересовать чуть более широкую публику, чем плавательная, в пятницу было ещё два. Чемпион мира и Европы Кирилл Пригода выиграл 200 м брассом с результатом, который позволил бы пловцу подняться на пьедестал чемпионата мира (2:07,62), а рекордсменка мира в этом же стиле Евгения Чикунова стала первой на стометровке (1:05,46).

Результаты этих двух победителей получились не рекордными, но весьма неплохими. Основная дисциплина Чикуновой не сотня, а 200 м (эта дистанция будет разыграна в заключительный день казанского турнира), и там, по словам главного тренера команды Сергея Чепика, Евгения намерена ещё раз замахнуться на мировой рекорд. Так что все предыдущие заплывы с участием этой спортсменки можно считать разминочными и подводящими.

Победу Чикуновой на стометровке в каком-то смысле заочно омрачила олимпийская чемпионка Лондона на этой дистанции Рута Мейлутите. В Фукуоке литовка в третий раз в своей карьере стала чемпионкой мира, причём первая из её побед была одержана ровно десять лет назад. Если бы не триумфальное возвращение Руты в элиту брасса в этом сезоне и не её очень близкий к рекордному результат в финале (1:04,62), Чикунова имела бы шанс заработать в Казани главный денежный приз: южноафриканка Татьяна Скунмакер, взявшая в Фукуоке серебро, проплыла медленнее. Но заочная стометровая дуэль с Мейлутите сложилась не в пользу россиянки.

Пригода — совсем другая история. Свои четыре победы на чемпионатах мира и две — на континентальных первенствах Кирилл завоевал на короткой воде, а это совершенно другой вид плавания, чтобы не сказать другой вид спорта. Достаточно вспомнить, что самая титулованная и выдающаяся из спортсменок американка Кэти Ледеки вообще никогда не выступала на короткой воде.

В Казани Пригода победил почти с таким же результатом, какой был у него в апреле на чемпионате России, оторвавшись от второго места почти на четыре секунды. Этот результат позволил бы петербуржцу быть на чемпионате мира третьим, но все лавры в мужском брассе в этот день достались китайцу Цинь Хайяну: мировой рекорд и 2:05,48.