World Aquatics будет следовать стандартной процедуре в утверждении мирового рекорда Колесникова

В World Aquatics сообщили, что мировой рекорд российского пловца Климента Колесникова будет утверждаться по стандартной процедуре.

«Заплыв Колесникова пройдёт процесс утверждения World Aquatics, которому следует любой другой мировой рекорд», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе World Aquatics.

В организации отметили, что мировой рекорд может быть утверждён только после того, как предприняты и проверены необходимые шаги.

27 июля Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

В полуфинальном заплыве Кубка России 2023 года в Казани 23-летний россиянин показал результат 23,55 секунды. Прежний рекорд принадлежал американцу Хантеру Армстронгу — 23,71.

Ранее сообщалось, что Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине в финале Кубка России по плаванию.