Пловец Колесников показал лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м на спине
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Колесников проплыл стометровку за 51,82 секунды. Второе место занял Евгений Рылов (+0,98). Третье — Мирон Лифинцев (+1,14).
Колесников показал лучший результат сезона в мире.
На чемпионате мира, который на данный момент проходит в Японии, американец Райан Мёрфи с результатом 52,22 секунды занял первое место на дистанции 100 м на спине.
Ранее Малютин победил на двухсотметровке кролем на Кубке России по плаванию в Казани.