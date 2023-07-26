Пловец Колесников показал лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м на спине

Призёр Олимпиады Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине в финале Кубка России по плаванию.

Колесников проплыл стометровку за 51,82 секунды. Второе место занял Евгений Рылов (+0,98). Третье — Мирон Лифинцев (+1,14).

Колесников показал лучший результат сезона в мире.

На чемпионате мира, который на данный момент проходит в Японии, американец Райан Мёрфи с результатом 52,22 секунды занял первое место на дистанции 100 м на спине.

Ранее Малютин победил на двухсотметровке кролем на Кубке России по плаванию в Казани.