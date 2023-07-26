В гордом одиночестве: Колесников переписал рекорд страны и заочно победил Мёрфи на дистанции 100 м на спине

Климент Колесников побил национальный рекорд на дистанции 100 метров на спине и заочно выиграл 0,4 секунды у американца Райана Мёрфи, первенствовавшего сутками ранее на этой дистанции на чемпионате мира в Фукуоке. Все остальные российские пловцы в первые два дня Кубка России в Казани показали гораздо более скромные результаты и в случае допуска на международные турниры вряд ли смогли бы не только сражаться за медали, но и участвовать в финалах.

Среда должна была стать в Казани очень подходящим днём, чтобы участники финала кубка России по плаванию наконец-то взломали «кассу»: тому, кто превзойдёт или хотя бы повторит результат победителя чемпиона мира, официально был обещан миллион рублей призовых.

Интерес к мероприятию заключался не только в деньгах: сами сроки соревнований как бы подразумевали заочное соперничество с теми, кто стартует в Фукуоке. Проще говоря, именно закрывающий июль турнир должен был показать, что именно потеряло мировое плавание с отсутствием российских спортсменов на главном старте года.

По именам потеря налицо. В Казани стартуют два действующих рекордсмена мира Климент Колесников и Евгения Чикунова, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, призёры Игр в Токио в эстафете Мартин Малютин, Иван Гирев и Михаил Довгалюк — словом, всё то поколение (за исключением двукратного чемпиона мира в брассе Антона Чупкова), которое в последние годы принято именовать «золотым».

Главный тренер сборной России Сергей Чепик тоже подтвердил: вся команда подводилась к выступлению в Казани серьёзно, с тем, чтобы показать свои лучшие результаты.

«Своё расписание мы чуточку сдвинули как раз с тем, чтобы видеть, какие результаты люди показывают на своих дистанциях на чемпионате мира и уже на них ориентироваться», — уточнил специалист.

Но в заочном сравнении все они в первый день турнира не слишком блистали. Поэтому и хотелось верить, что второй из финалов среды — заплыв на стометровке на спине с участием Рылова и Колесникова — внесёт корректирующую нотку.

Это и произошло. Климент финишировал с новым рекордом России — 51,82, заочно оставив за спиной чемпиона мира Райана Мёрфи и рекордсмена мира на этой дистанции Томаса Чеккона. Так первый миллион обрёл своего владельца.

Это было вдвойне приятно, поскольку всего за день до начала соревнований в Казани четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов, рассуждая о потенциале Колесникова, высказал мнение, что к Олимпийским играм в Париже в плавании на спине с большой вероятностью могут появиться новые действующие лица. И что чемпионат мира в Фукуоке это, скорее всего, и покажет.

Рылов стал вторым, но с результатом, который на чемпионате мира не позволил бы ему даже попасть на пьедестал. В этом, с одной стороны, не было ничего страшного: нынешний сезон дался Евгению непросто, он довольно серьёзно переболел после апрельского чемпионата России, да и стимула лезть на кубке страны из кожи вон, у него не было, конечно же, никакого.

В отличие от Колесникова. Микроскопический олимпийский проигрыш Рылову в 0,02 секунды похоже зарядил Климента мотивацией по максимуму.

На этом, увы, позитивные моменты дня исчерпали себя. В заплыве на 50 м брассом Евгения Чикунова проиграла белоруске Алине Змушко, но печаль была даже не в этом. А в том, что Женя проплыла в финале на 0,21 хуже, чем днём ранее в полуфинальном заплыве. Что для спортсмена такого уровня, конечно же, недопустимо.

Достаточно невзрачно прошли стометровку брассом и мужчины. Трёхкратный призёр чемпионатов мира Кирилл Пригода уступил белорусскому вице-чемпиону Европы Илье Шимановичу, но в Фукуоке с такими результатами оба оказались бы за пределами пьедестала.

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Казалось бы: зачем вообще сравнивать несопоставимые вещи? Понятно же, что никакой, даже самый выдающийся результат на кубке страны не принесёт его обладателю и десятой доли того удовлетворения, что можно было бы испытать, стартуя в окружении реально сильнейших.

Этот вопрос я в разговоре задала Попову, и выдающийся атлет объяснил, что в плавании, если человек имеет серьёзные намерения, нельзя позволять результату надолго останавливаться. Должна быть определённая динамика, которая сохраняла бы спортсмену реальную способность в нужный момент совершить рывок. Что тому же Илье Бородину, которого перед Играми в Токио внезапно обраруженный коронавирус лишил почти гарантированной медали, надо уже сейчас ориентироваться на двухсотметровке комплексным плаванием на мировой рекорд Райана Лохте, а на дистанции 400 м на рекорд, установленный в Фукуоке в первый день чемпионата мира французом Леоном Маршаном. И что ещё правильнее уже сейчас начинать думать о том, как эти рекорды превзойти.

В среду Бородин стартовал на первой из своих дистанций в комплексе и проплыл 200 м с рекордом, правда — лишь российским (1.57,30). Вроде бы следует радоваться прогрессу пловца, но справедливости ради стоит уточнить: в Фукуоке с этим временем Илья не попал бы в число финалистов.

Вот и судите сами, много ли теряет чемпионат мира от невозможности видеть там российских пловцов.