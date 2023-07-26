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Пловец Колесников назвал приоритетами в карьере рекорды, а не деньги

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Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио пловец Климент Колесников отметил, что для него в приоритете рекорды, а не премиальные.
Пловец Колесников назвал приоритетами в карьере рекорды, а не деньги
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Рад, что преодолел барьер, потому что за олимпийский цикл быстрее времени не показывал. И близкого к тому времени, что на Олимпиаде проплыл, тоже не показывал. Получилось хорошо. Если зацикливаться на деньгах, можно стать скупым. В приоритете — бить рекорды», — цитирует Колесникова РИА Новости

Спортсмен одержал победу на дистанции 100 м на спине в финале Кубка России по плаванию. Колесников проплыл 100-метровку за 51,82 секунды. Второе место занял Евгений Рылов (+0,98). Третье — Мирон Лифинцев (+1,14). 23-летний пловец показал лучший результат сезона в мире. 

На ЧМ, который на данный момент проходит в Японии, американец Райан Мёрфи с результатом 52,22 секунды занял первое место на дистанции 100 м на спине.

Ранее австралийская пловчиха Молли О'Кэллахан побила мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате мира в Фукуоке (Япония).

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