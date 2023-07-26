Австралийка О'Кэллахан установила мировой рекорд в плавании на 200 м вольным стилем
- AP
- © Eugene Hoshiko
О'Кэллахан завоевала золотую медаль, проплыв дистанцию 200 м вольным стилем за 1 минуту 52,85 секунды. Второе место заняла австралийка Ариарне Титмус (1 минута 53,01 секунды). Третье — канадка Саммер Макинтош (1 минута 53,65 секунды).
Таким образом, О'Кэллахан побила результат Федерики Пеллегрини (1 минута 52,98 секунды), установленный в 2009 году.
Ранее Малютин победил на 200-метровке кролем на Кубке России по плаванию в Казани.