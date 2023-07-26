Австралийка О'Кэллахан установила мировой рекорд в плавании на 200 м вольным стилем

Австралийская пловчиха Молли О'Кэллахан побила мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате мира в Фукоке (Япония).

AP

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