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Австралийка О'Кэллахан установила мировой рекорд в плавании на 200 м вольным стилем

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Австралийская пловчиха Молли О'Кэллахан побила мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате мира в Фукоке (Япония).
Австралийка О'Кэллахан установила мировой рекорд в плавании на 200 м вольным стилем
  • AP
  • © Eugene Hoshiko

О'Кэллахан завоевала золотую медаль, проплыв дистанцию 200 м вольным стилем за 1 минуту 52,85 секунды. Второе место заняла австралийка Ариарне Титмус (1 минута 53,01 секунды). Третье — канадка Саммер Макинтош (1 минута 53,65 секунды).

Таким образом, О'Кэллахан побила результат Федерики Пеллегрини (1 минута 52,98 секунды), установленный в 2009 году. 

Ранее Малютин победил на 200-метровке кролем на Кубке России по плаванию в Казани.

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