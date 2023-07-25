Американская пловчиха Ледеки повторила рекорд Фелпса по золоту на чемпионатах мира

Американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала золотую медаль в заплыве на 1,5 тыс. м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония).

Таким образом, 26-летняя американка сравнялась с соотечественником Майклом Фелпсом по количеству золотых медалей в индивидуальных соревнованиях на мировых первенствах — 15.

Также она стала первой женщиной, которой удалось одержать 20 побед на чемпионатах мира в личных и командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что француз Леон Маршан побил мировой рекорд Фелпса на первенстве планеты по плаванию в Японии.