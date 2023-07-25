Американская пловчиха Ледеки повторила рекорд Фелпса по золоту на чемпионатах мира
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Таким образом, 26-летняя американка сравнялась с соотечественником Майклом Фелпсом по количеству золотых медалей в индивидуальных соревнованиях на мировых первенствах — 15.
Также она стала первой женщиной, которой удалось одержать 20 побед на чемпионатах мира в личных и командных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что француз Леон Маршан побил мировой рекорд Фелпса на первенстве планеты по плаванию в Японии.