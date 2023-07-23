Маршан побил мировой рекорд Фелпса на первенстве планеты по плаванию в Японии

Француз Леон Маршан завоевал золотую медаль с новым мировым рекордом на первенстве планеты по плаванию 2023 года в японской Фукуоке.

21-летний спортсмен из Франции победил в финальном заплыве на дистанции 400 м комплексным плаванием с результатом 4 минуты 2,50 секунды.

Серебряную медаль завоевал американец Карсон Фостер (+4,06 секунды), бронза досталась японцу Дайя Сэто (+6,91).

Предыдущий мировой рекорд принадлежал 23-кратному олимпийскому чемпиону американцу Майклу Фелпсу (04.03,84), который он установил на Играх 2008 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка Ариарне Титмус из Австралии установила новый мировой рекорд на первенстве планеты в Фукуоке.