Маршан побил мировой рекорд Фелпса на первенстве планеты по плаванию в Японии
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21-летний спортсмен из Франции победил в финальном заплыве на дистанции 400 м комплексным плаванием с результатом 4 минуты 2,50 секунды.
Серебряную медаль завоевал американец Карсон Фостер (+4,06 секунды), бронза досталась японцу Дайя Сэто (+6,91).
Предыдущий мировой рекорд принадлежал 23-кратному олимпийскому чемпиону американцу Майклу Фелпсу (04.03,84), который он установил на Играх 2008 года в Пекине.
Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка Ариарне Титмус из Австралии установила новый мировой рекорд на первенстве планеты в Фукуоке.