Титмус завоевала золотую медаль на ЧМ по плаванию с новым мировым рекордом
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22-летняя спортсменка с Зелёного континента одержала победу в финальном заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3 минуты 55,38 секунды.
Серебряную медаль завоевала американка Кэти Ледеки (+3,35 секунды). Бронзовую награду выиграла Эрика Фэйрвезер (+4,21) из Новой Зеландии.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал Саммер Макинтош (3.56,08) из Канады.
Титмус является двукратной олимпийской чемпионкой (200 и 400 м) вольным стилем Игр-2020. В её коллекции также серебряная (800 м вольным стилем) и бронзовые (эстафета 4 х 200 вольным стилем) медали Олимпиады в Токио.
Ранее сменившая спортивное гражданство пловчиха Анастасия Кирпичникова заявила, что хотела побить рекорд Франции на дистанции 1500 м.