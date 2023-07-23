Титмус завоевала золотую медаль на ЧМ по плаванию с новым мировым рекордом

Двукратная олимпийская чемпионка Ариарне Титмус из Австралии установила новый мировой рекорд на первенстве планеты по плаванию 2023 года в японской Фукуоке.

22-летняя спортсменка с Зелёного континента одержала победу в финальном заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3 минуты 55,38 секунды.

Серебряную медаль завоевала американка Кэти Ледеки (+3,35 секунды). Бронзовую награду выиграла Эрика Фэйрвезер (+4,21) из Новой Зеландии.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал Саммер Макинтош (3.56,08) из Канады.

Титмус является двукратной олимпийской чемпионкой (200 и 400 м) вольным стилем Игр-2020. В её коллекции также серебряная (800 м вольным стилем) и бронзовые (эстафета 4 х 200 вольным стилем) медали Олимпиады в Токио.

Ранее сменившая спортивное гражданство пловчиха Анастасия Кирпичникова заявила, что хотела побить рекорд Франции на дистанции 1500 м.