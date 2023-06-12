Сменившая гражданство пловчиха Кирпичникова заявила, что хотела побить рекорд Франции

Сменившая спортивное гражданство пловчиха Анастасия Кирпичникова заявила, что хотела побить рекорд Франции на дистанции 1500 м.

«Хотела побить рекорд. Это соревнование сложное, потому что я давно не плавала в таких соревнованиях. Надеюсь, смогу сделать это на чемпионате мира», — приводит слова Кирпичниковой пресс-служба Федерации плавания Франции.

12 июня пловчиха стала чемпионкой страны на дистанции 1500 м вольным стилем. Она показала результат — 16 минут 4,89 секунды.

Ранее Кирпичникова заявила, что готова выиграть много медалей для Франции.