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Сменившая гражданство пловчиха Кирпичникова заявила, что хотела побить рекорд Франции

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Сменившая спортивное гражданство пловчиха Анастасия Кирпичникова заявила, что хотела побить рекорд Франции на дистанции 1500 м.

«Хотела побить рекорд. Это соревнование сложное, потому что я давно не плавала в таких соревнованиях. Надеюсь, смогу сделать это на чемпионате мира», — приводит слова Кирпичниковой пресс-служба Федерации плавания Франции.

12 июня пловчиха стала чемпионкой страны на дистанции 1500 м вольным стилем. Она показала результат — 16 минут 4,89 секунды.

Ранее Кирпичникова заявила, что готова выиграть много медалей для Франции.

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