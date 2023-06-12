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Сменившая гражданство пловчиха Кирпичникова намерена выиграть много медалей для Франции

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Сменившая спортивное гражданство пловчиха Анастасия Кирпичникова заявила, что готова выиграть много медалей для Франции.

«Теперь мне легче тренироваться, потому что я мотивирована принять участие в чемпионате мира за Францию, это моя вторая страна, мой дом и я хочу выиграть много медалей для Франции», — цитирует Кирпичникову Франс-Пресс.

11 июня 22-летняя пловчиха стала чемпионкой страны на дистанции 400 м вольным стилем.

Кирпичникова завоевала серебряную медаль чемпионата мира на короткой воде 2021 года в Абу-Даби на дистанции 800 м вольным стилем. Она также является трёхкратной чемпионкой Европы на короткой воде (вольный стиль 400, 800, 1500 м).

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) одобрила переход Кирпичниковой в сборную Франции.

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