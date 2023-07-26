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Бородин победил на двухсотметровке комплексным плаванием на Кубке России в Казани

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Россиянин Илья Бородин одержал победу на Кубке России по плаванию.
Бородин победил на двухсотметровке комплексным плаванием на Кубке России в Казани
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Бородин проплыл дистанцию в финале за 1 минуту 57,30 секунды. Второе место занял Сергей Исаев (2.00,09). Третье — Алексей Сударев (2.00,16).

У женщин в заплыве на 800 м вольным стилем первой стала Анна Егорова (8.33,01), второй финишировала Софья Дьякова (8.36,71). Тройку замкнула Ксения Мишарина (8.40,44).

Ранее пловец Колесников показал лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м на спине.

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