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Сальников считает, что российские пловцы до конца года не вернутся на международную арену

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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказал мнение, что российские спортсмены до конца года не вернутся на международную арену.
Сальников считает, что российские пловцы до конца года не вернутся на международную арену
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

«На сегодняшний день World Aquatics продлевает тот принцип неучастия наших спортсменов, который был провозглашен в прошлом году, то есть до конца года мы нигде не участвуем, нас никуда не приглашают. Комиссия свои рекомендации ещё не выдала», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Исполком Международного олимпийского комитета в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что World Aquatics примет решение по возможному допуску россиян к турнирам позднее в 2023 году.

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