Сальников считает, что российские пловцы до конца года не вернутся на международную арену
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«На сегодняшний день World Aquatics продлевает тот принцип неучастия наших спортсменов, который был провозглашен в прошлом году, то есть до конца года мы нигде не участвуем, нас никуда не приглашают. Комиссия свои рекомендации ещё не выдала», — приводит слова Сальникова ТАСС.
Исполком Международного олимпийского комитета в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Ранее сообщалось, что World Aquatics примет решение по возможному допуску россиян к турнирам позднее в 2023 году.