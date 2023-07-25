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World Aquatics примет решение по возможному допуску россиян на турниры позднее в 2023 году

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Президент организации Хусейн Аль-Мусаллам сообщил, когда Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) примет решение по возможному допуску российских и белорусских спортсменов на международные турниры.
World Aquatics примет решение по возможному допуску россиян на турниры позднее в 2023 году
  • РИА Новости

«В апреле я попросил бюро World Aquatics создать рабочую группу по данному вопросу. Они узнают мнения заинтересованных сторон. Рабочая группа придёт к выводам позднее в этом году, о чём мы вас обязательно проинформируем», — цитирует Аль-Мусаллама РИА Новости

Исполком Международного олимпийского комитета в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников ответил на вопрос, как он относится к допуску россиян к международным турнирам в нейтральном статусе.

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