World Aquatics примет решение по возможному допуску россиян на турниры позднее в 2023 году

Президент организации Хусейн Аль-Мусаллам сообщил, когда Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) примет решение по возможному допуску российских и белорусских спортсменов на международные турниры.

«В апреле я попросил бюро World Aquatics создать рабочую группу по данному вопросу. Они узнают мнения заинтересованных сторон. Рабочая группа придёт к выводам позднее в этом году, о чём мы вас обязательно проинформируем», — цитирует Аль-Мусаллама РИА Новости.

Исполком Международного олимпийского комитета в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников ответил на вопрос, как он относится к допуску россиян к международным турнирам в нейтральном статусе.