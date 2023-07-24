Глава ВФП Сальников заявил, что плохо относится к допуску пловцов в нейтральном статусе

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников ответил на вопрос, как он относится к допуску россиян к международным турнирам в нейтральном статусе.

«Пока никаких предложений нет. Я плохо отношусь к идее выступления спортсменов в нейтральном статусе», — цитирует Сальникова РИА Новости.

Исполком Международного олимпийского комитета в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) приняла решение отложить вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования.