Глава ВФП Сальников заявил, что плохо относится к допуску пловцов в нейтральном статусе
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«Пока никаких предложений нет. Я плохо отношусь к идее выступления спортсменов в нейтральном статусе», — цитирует Сальникова РИА Новости.
Исполком Международного олимпийского комитета в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) приняла решение отложить вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования.