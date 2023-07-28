Свистак — о Колесникове: Клим очень симпатичен мне своей бесшабашностью

Тренер по плаванию Марина Свистак объяснила, чем ей симпатичен серебряный призёр Олимпиады Климент Колесников.

«В определённой степени Попов, конечно же, прав: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Просто я не сторонница того, чтобы заводить себе в спорте кумиров. Надо просто идти своей дорогой. А уж правильно мы делаем это или нет, покажет время. Ошибаются-то все, так или иначе. Мне, например, очень нравится Климент Колесников, который вообще ни на кого не смотрит в плане каких-то цифр. Он просто хочет быть лучшим. При этом Клим очень симпатичен мне своей бесшабашностью и одновременно с этим доброжелательностью по отношению к окружающим», — заявила Свистак в интервью RT.

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