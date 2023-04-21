Чикунова — о мировом рекорде: эйфория накрыла, не могу до конца осознать

Пловчиха Евгения Чикунова рада тому, что ей удалось побить мировой рекорд на дистанции 200 м брассом.

«Пока эйфория накрыла, не могу до конца осознать. Я понимаю, что добилась того, чего очень давно хотела. Это не было целью на чемпионат, но она выполнена, и это радует», — приводит слова Чикуновой «РИА Новости».

На чемпионате России в Казани Чикунова проплыла дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды. Предыдущий рекорд принадлежит Татьяне Схунмакер из ЮАР, которая на Олимпийских играх в Токио показала результат 2.18,95.

Ранее Евгений Рылов восторженно высказался о мировом рекорде Чикуновой.