Чикунова — о мировом рекорде: эйфория накрыла, не могу до конца осознать

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Пловчиха Евгения Чикунова рада тому, что ей удалось побить мировой рекорд на дистанции 200 м брассом.
Чикунова — о мировом рекорде: эйфория накрыла, не могу до конца осознать
  • РИА Новости

«Пока эйфория накрыла, не могу до конца осознать. Я понимаю, что добилась того, чего очень давно хотела. Это не было целью на чемпионат, но она выполнена, и это радует», — приводит слова Чикуновой «РИА Новости».

На чемпионате России в Казани Чикунова проплыла дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды. Предыдущий рекорд принадлежит Татьяне Схунмакер из ЮАР, которая на Олимпийских играх в Токио показала результат 2.18,95.

Ранее Евгений Рылов восторженно высказался о мировом рекорде Чикуновой.

 

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