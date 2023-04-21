Рылов: Чикунова просто «уничтожила» предыдущий мировой рекорд
- РИА Новости
«Это очень круто. Рекорд побит не как обычно, на две десятых, он, можно сказать, вообще «уничтожен». Это колоссальное преимущество над соперницами, человек другого уровня, в отличие от остального мира», — цитирует Рылова ТАСС.
Чикунова в заплыве на 200 м брассом показала лучший результат планеты — 2 минуты 17,55 секунды. Предыдущий рекорд принадлежит Татьяне Схунмакер из ЮАР. На Олимпийских играх в Токио она показала результат 2.18,95.
Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания проверит мировой рекорд Чикуновой.