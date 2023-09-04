Шишкина заявила, что не может представить Олимпийские игры без российских синхронисток

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина заявила, что ей сложно представить Олимпийские игры без российских синхронисток.

«Это то, что я и думала, что мы не попадём на Олимпиаду в Париже. Была готова к тому, что они примут дуэт как командную дисциплину.

Мне сложно это представить, мне очень горько, грустно, это просто удар для нашего синхронного плавания. Мировое синхронное плавание без наших синхронисток и синхронистов тоже потеряет, и зрительский интерес пропадёт», — приводит слова Шишкиной «Матч ТВ».

4 сентября World Aquatics опубликовала критерии для допуска спортсменов в нейтральном статусе.

Критерии отбора включают в себя отсутствие активной поддержки СВО, а также национальных флагов и гимнов.

Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в тех соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Таким образом, спортсмены не могут выступать в командных видах.

Ранее сообщалось, что World Aquatics запретила допущенным к соревнованиям россиянам общаться со СМИ.