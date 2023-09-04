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Шишкина заявила, что не может представить Олимпийские игры без российских синхронисток

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина заявила, что ей сложно представить Олимпийские игры без российских синхронисток.

«Это то, что я и думала, что мы не попадём на Олимпиаду в Париже. Была готова к тому, что они примут дуэт как командную дисциплину.

Мне сложно это представить, мне очень горько, грустно, это просто удар для нашего синхронного плавания. Мировое синхронное плавание без наших синхронисток и синхронистов тоже потеряет, и зрительский интерес пропадёт», — приводит слова Шишкиной «Матч ТВ».

4 сентября World Aquatics опубликовала критерии для допуска спортсменов в нейтральном статусе.

Критерии отбора включают в себя отсутствие активной поддержки СВО, а также национальных флагов и гимнов.

Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в тех соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Таким образом, спортсмены не могут выступать в командных видах.

Ранее сообщалось, что World Aquatics запретила допущенным к соревнованиям россиянам общаться со СМИ.

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