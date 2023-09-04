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World Aquatics запретила допущенным к соревнованиям россиянам общаться со СМИ

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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) запретила российским спортсменам, которых допустят к стартам, общаться с прессой.

Как сообщается на сайте федерации, спортсмены не получат допуск в микст-зоны и на пресс-конференции, также им не разрешается давать комментарии СМИ.

Критерии отбора включают в себя отсутствие активной поддержки СВО, а также национальных флагов и гимнов.

Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в тех соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена.

Ранее Светлана Журова высказалась о критериях World Aquatics по допуску россиян к международным турнирам.

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