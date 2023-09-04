World Aquatics запретила допущенным к соревнованиям россиянам общаться со СМИ
Как сообщается на сайте федерации, спортсмены не получат допуск в микст-зоны и на пресс-конференции, также им не разрешается давать комментарии СМИ.
Критерии отбора включают в себя отсутствие активной поддержки СВО, а также национальных флагов и гимнов.
Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в тех соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена.
Ранее Светлана Журова высказалась о критериях World Aquatics по допуску россиян к международным турнирам.