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Журова — о критериях World Aquatics: очевидно, что кого-то из ребят не допустят

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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о критериях World Aquatics по допуску россиян к международным турнирам.

«Радоваться тут нечему. Решение об участии будет принимать Всероссийская федерация плавания, но очевидно, что с такими критериями кого‑то из ребят не допустят, будет фильтрация», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».

Критерии отбора включают в себя отсутствие активной поддержки СВО, а также национальных флагов и гимнов.

Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в тех соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена.

Ранее глава World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам прокомментировал разработку критериев по допуску россиян к международным соревнованиям.

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