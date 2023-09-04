Глава World Aquatics: мы признаём талант спортсменов, независимо от их национальности
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- © Luis Alvarez
«World Aquatics признаёт преданность делу, целеустремлённость и талант спортсменов, независимо от их национальности.
Несмотря на проблемы, с которыми мы сталкиваемся на международной арене, мы признаём свою ответственность за создание конкурентной среды для каждого участника», — приводит слова Аль‑Мусаллама пресс-служба организации.
Также он поблагодарил всех, кто участвовал в разработке строгого и справедливого подхода.
Критерии отбора включают в себя отсутствие активной поддержки СВО, а также национальных флагов и гимнов. Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в тех соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена.
Ранее Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов нехорошо сказывается на организации.