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Глава World Aquatics: если россияне будут изолированы, ситуация в Европе не улучшится

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Президент Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов нехорошо сказывается на организации.
Глава World Aquatics: если россияне будут изолированы, ситуация в Европе не улучшится
  • РИА Новости

«Мы должны быть уверены в целостности соревнований и безопасности атлетов. Если мы продолжим держать россиян и белорусов в изоляции, это будет нехорошо для World Aquatics. И, возможно, если они будут изолированы, ситуация в Европе не улучшится в сторону мира», — приводит слова Аль-Мусаллама Yonhap.

Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что World Aquatics примет решение по возможному допуску россиян к турнирам позднее в 2023 году.

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