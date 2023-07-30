Три пишем, остальное — в уме: Колесников и Чикунова блеснули бы в Фукуоке, остальным бы пришлось тяжело

Российские пловцы не затерялись бы на чемпионате мира в Фукуоке и завоевали бы три золотые медали, если ориентироваться сугубо на результаты финала Кубка страны. Однако стоит учитывать, что некоторые из атлетов в Казани были лишены реальной мотивации и не пытались переписать личные достижения во что бы то ни стало. Тем не менее им, без сомнения, стоит проанализировать и принять во внимание тенденции японского форума, который запомнился триумфальным выступлением Цинь Хайяна, эффектным возвращением Руты Мейлютите и новым рекордом Кэти Ледеки.

Сначала немного цифр. За восемь дней плавательного турнира на чемпионате мира в Фукуоке было повержено девять мировых рекордов. Пало последнее из высших достижений 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса. Китаец Цинь Хайян стал первым в мире, кому удалось выиграть все три дистанции брассом (самую длинную — с мировым рекордом). А Кэти Ледеки, одержав две победы, обошла Фелпса по числу завоёванного в индивидуальных стартах золота ЧМ, став в Фукуоке 16-кратной.

Украшением финала Кубка России стал мировой рекорд Климента Колесникова на 50 м на спине. Он дважды превосходил секунды, показанные чемпионами в Фукуоке, за что заработал в качестве «утешительного» приза 2 млн рублей. Кроме Колесникова, ещё трое россиян (Евгения Чикунова, 100 м, брасс), Олег Костин (50 м, баттерфляй) и Кирилл Пригода (200 м, брасс)) могли бы претендовать на медали, выступай они в Японии.

С другой стороны, из всех пловцов, которых принято считать лидерами команды, лишь пятеро (Колесников, Пригода, Илья Бородин, Иван Гирёв и Мария Каменева) сумели сделать в столь непростом сезоне шажок вперёд — улучшить свои результаты в сравнении с тем, что они продемонстрировали здесь же в Казани на апрельском чемпионате страны.

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Стоит ли по этому поводу расстраиваться? Наверное, нет. Похожая картина наблюдалась в плавании и в те годы, когда россияне не были ущемлены в правах: очень немногие тренеры понимают, как выводить подопечных на пиковый результат чаще, чем раз в год. Ясно, что при таком раскладе весенние отборочные национальные первенства у большинства всегда будут в приоритете: проиграв отбор, можно оказаться выброшенным из обоймы и никогда уже в неё не вернуться.

Нынешний сезон, кстати, ещё способен данную тенденцию поколебать: сразу после финала КР в Казани сильнейшие отправятся в Кемерово на коммерческий турнир с очень солидным призовым фондом. И кто знает, возможно, феерия результатов ждёт всех нас именно там.

«Для меня загадка, где наши ребята вообще черпают мотивацию. Она точно не финансовая. Поэтому я снимаю шляпу перед всеми, кто выходит на старт», — сказал в Казани чемпион мира 2003 года в эстафете Денис Пиманков.

Поиск мотивации для выступлений сейчас действительно стал грандиозной проблемой. Возможно, стоило заранее озадачиться тем, чтобы, помимо призового миллиона, заработать который были реально способны Колесников и Чикунова (как, собственно, и получилось), найти стимул и для атлетов «второго» эшелона.

Например, повысить финансирование на следующий сезон для тех, чьи результаты в Казани позволили бы заочно попасть в Фукуоке в шестёрку на своей дистанции. Например, для того же Гирёва, который в последний день турнира достаточно неожиданно опередил Колесникова на стометровке вольным стилем. Или Костина, честно признавшегося после победы на полтиннике баттерфляем: мол, чтобы пловцу за год заработать миллион, нужно перестать есть и устроиться на вторую работу.

А так среди большинства участников постоянно чувствовалась растерянность: понятно, что выступать нужно. Но зачем?

Конечно, хотелось, чтобы заключительный день соревнований завершился каким-нибудь грандиозным восклицательным знаком. Например, мировым рекордом Чикуновой на её коронной дистанции — 200 м брассом. Об этом в самом начале турнира говорил главный тренер сборной Сергей Чепик, объясняя, что проигрыш Жени на первой по счёту дистанции связан не с тем, что она находится не в лучшей форме, а с тем, что спортсменка целенаправленно готовится к рекордному старту на 200 м. И форсировать результат на полтиннике, во чтобы бы то ни стало стараясь его выиграть, для неё просто опасно — можно потерять технику на двухсотметровке.

Опасения, безусловно, были резонны. Брасс вообще считается наиболее тонким и сложным видом: сколь бы высокую скорость ни имел человек на спринтерских 50 м, это вообще не гарантия на сотне и двухсотметровке. Собственно, уникальность нынешнего чемпиона мира Цинь Хайяна, известного разве что тем, что на ЧМ-2017 он стартовал на 200 м комплексным плаванием и финишировал там восьмым с юниорским рекордом планеты, заключается в том, что на каждой из выигранных в Фукуоке дистанций он показал разную технику. Эту способность пловца особенно подчеркнул Пиманков. Нашёл он за что похвалить и Чикунову.

«Уникальность Жени заключается в том, что такого хода на 200 м, как у неё, нет сейчас ни у кого в мире. Плюс — возраст. Жене всего 18, и горизонт прогнозирования у неё гораздо дальше, чем у кого бы то ни было из брассисток. Благодаря этому она не относится к текущему моменту как к концу жизни», — заявил чемпион мира.

Если бы в плавании существовал специальный приз за наиболее мотивирующий поступок, его, вне всяких сомнений, следовало бы вручить по итогу последней недели олимпийской чемпионке Лондона Руте Мейлютите. Литовка, напомню, заявила о завершении карьеры в 2019-м, почти сразу после того, как была дисквалифицирована на двухлетний срок из-за пропуска допинг-тестов, но, отбыв наказание, внезапно вернулась. И завоевала в Фукуоке два золота в брассе, попутно установив пару мировых рекордов. Чем, собственно, доказала миру, что можно быть успешной как в 15 лет, так и в 26. Было бы желание.

Рекорда в исполнении Чикуновой в Казани не случилось, но результат (2:19,71) оказался выше, чем у олимпийской чемпионки Токио и чемпионки планеты 2023 года Татьяны Скунмакер. Поэтому свой миллион Женя честно заработала.

А вот двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Рылову на дистанции 200 м на спине это не удалось — он одержал победу в своём коронном виде, проплыв за 1:55,79.

На стометровке Евгений уступил в Казани Колесникову, и результат 52,80 не позволил бы ему рассчитывать даже на третье место в Фукуоке. Возможно, как раз с этим отчасти была связана фраза Евгения, сказанная им в субботу, что следующий сезон может стать в его карьере последним. Заявление ощутимо всколыхнуло общественность, но уже на следующий день Рылов постарался погасить ажиотаж.

«Все почему‑то решили, что я завершаю карьеру, а я просто думаю о будущем и говорю о том, как это может быть. Это в принципе нормально: задумываться об этом. Но я не сказал, что точно закончу», — уточнил спортсмен.

Время, показанное Рыловым в удачном заплыве, тоже оказалось довольно далёким от секунд нового чемпиона мира Хуберта Коса (1:54,14), но тут уж следовало с уважением отнестись к решению Евгения позволить себе в текущем сезоне чуть сбавить обороты. В конце концов, все высшие титулы он уже завоевал.