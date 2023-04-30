Чепик — о мировом рекорде Чикуновой: год назад говорил, что он лежит под ногами

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик высказался о мировом рекорде пловчихи Евгении Чикуновой.
Чепик — о мировом рекорде Чикуновой: год назад говорил, что он лежит под ногами
  • РИА Новости

«Год назад, когда мы находились на сборе в Кабардинке и я видел, что тренер Жени вообще не понимает, что делать и к каким турнирам готовиться, сказал ей прямо: у вас рекорд мира под ногами лежит. Надо только наклониться и взять его. И они целенаправленно начали работать на этот рекорд. То есть появилась цель», — заявил Чепик RT.

Ранее Чепик рассказал, что не верит в допуск отечественных спортсменов к Олимпийским играм в Париже.

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