Чепик — о мировом рекорде Чикуновой: год назад говорил, что он лежит под ногами
- РИА Новости
«Год назад, когда мы находились на сборе в Кабардинке и я видел, что тренер Жени вообще не понимает, что делать и к каким турнирам готовиться, сказал ей прямо: у вас рекорд мира под ногами лежит. Надо только наклониться и взять его. И они целенаправленно начали работать на этот рекорд. То есть появилась цель», — заявил Чепик RT.
Ранее Чепик рассказал, что не верит в допуск отечественных спортсменов к Олимпийским играм в Париже.