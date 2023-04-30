Главный тренер сборной России по плаванию признался, что не верит в допуск отечественных спортсменов до ОИ в Париже
- Gettyimages.ru
«Думаю, однозначно нет. Я всего лишь высказал вам своё личное мнение. Не готов озвучивать его, как аксиому, перед большой аудиторией, но своих спортсменов, тем не менее, готовлю именно к тому, чтобы они не питали ненужных иллюзий и научились показывать результат на внутренних соревнованиях», — заявил Чепик в интервью RT.
Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась о совместных тренировках фигуристок Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.