Главный тренер сборной России по плаванию признался, что не верит в допуск отечественных спортсменов до ОИ в Париже

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, что не верит в допуск отечественных спортсменов до Олимпийских игр в Париже.

«Думаю, однозначно нет. Я всего лишь высказал вам своё личное мнение. Не готов озвучивать его, как аксиому, перед большой аудиторией, но своих спортсменов, тем не менее, готовлю именно к тому, чтобы они не питали ненужных иллюзий и научились показывать результат на внутренних соревнованиях», — заявил Чепик в интервью RT.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась о совместных тренировках фигуристок Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.