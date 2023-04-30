Ромашина — о дуэте Пападакис / Хаббелл: мир не стоит на месте, мы должны это принимать
- РИА Новости
«Ну почему нет‑то? Да, мы к этому не привыкли. Не привыкли к тому, что одна девушка будет поднимать другую. Но в этом тоже есть свой эффект. Мир не стоит на месте, спорт развивается, мы должны это принимать», — приводит слова Ромашиной «Матч ТВ».
По информации СМИ, спортсменки совместным номером планируют убедить Международный союз конькобежцев разрешить выступления однополых дуэтов.
Пападакис в паре с Гийомом Сизероном является олимпийской чемпионкой и пятикратной чемпионкой мира.
Хаббелл выступает в паре с Закари Донохью. Они являются двукратными призёрами Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что, по мнению Ирины Родниной, Международный союз конькобежцев не допустит к соревнованиям пару Пападакис — Хаббелл.