Ромашина — о дуэте Пападакис / Хаббелл: мир не стоит на месте, мы должны это принимать

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась о совместных тренировках фигуристок Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.

«Ну почему нет‑то? Да, мы к этому не привыкли. Не привыкли к тому, что одна девушка будет поднимать другую. Но в этом тоже есть свой эффект. Мир не стоит на месте, спорт развивается, мы должны это принимать», — приводит слова Ромашиной «Матч ТВ».

По информации СМИ, спортсменки совместным номером планируют убедить Международный союз конькобежцев разрешить выступления однополых дуэтов.

Пападакис в паре с Гийомом Сизероном является олимпийской чемпионкой и пятикратной чемпионкой мира.

Хаббелл выступает в паре с Закари Донохью. Они являются двукратными призёрами Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что, по мнению Ирины Родниной, Международный союз конькобежцев не допустит к соревнованиям пару Пападакис — Хаббелл.