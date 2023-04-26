Роднина: максимум, что светит Пападакис и Хаббел, — показательные выступления

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что Международный союз конькобежцев не допустит до соревнований пару Пападакис — Хаббел.
Роднина: максимум, что светит Пападакис и Хаббел, — показательные выступления
  • РИА Новости

«Хотеть — это не значит выступать. Пусть готовятся дальше, кто им запрещает. Другой вопрос, что для выступления однополой пары нужны большие изменения в правилах. Есть чёткие нормативы, которые существуют в международном фигурном катании. Такие перемены обычно обсуждаются на конгрессе. Он прошёл не так давно, а следующий будет только через год.

Максимум, что светит Габриэлле Пападакис и Мэдисон Хаббел, — показательные выступления на открытии соревнований. Как это было в Финляндии, когда у них на лёд вышло «оно». Что касается моего мнения, то я за традиционализм. Если они хотят кататься такими парами, пусть выступают отдельно от всех. Не нужно вмешиваться в традиционный спорт», — заявила Роднина RT.

Ранее Роднина высказалась о готовности российских спортсменов на фоне отстранения от международных соревнований.

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