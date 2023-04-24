Роднина: когда вернёмся на международную арену, должны будем брать и побеждать

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о готовности российских спортсменов на фоне отстранения от международных соревнований.

«Мне кажется, что в России спорт не стал хуже, он приобрёл новые черты. И когда мы будем снова выступать на международной арене, мы должны будем брать и побеждать. В профессиональном спорте нет периодов адаптации», — цитирует Роднину Sport24.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее стало известно, что ФИБА не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскета-2025.