Сборная России не вошла в число участников отборочного турнира Евробаскета-2025

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Международная федерация баскетбола (ФИБА) не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскета-2025.
Сборная России не вошла в число участников отборочного турнира Евробаскета-2025
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Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Сборную России заменила команда Болгарии.

На турнире также сыграют Хорватия, Румыния, Швейцария, Дания, Словакия, Австрия, Люксембург, Косово, Норвегия, Ирландия и Албания.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее президент и генеральный директор ПБК ЦСКА Андрей Ватутин высказался о решении исполкома Международной федерации баскетбола (ФИБА) не допускать сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде-2024.

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