Ватутин оценил решение ФИБА не допускать россиян до предквалификации Олимпиады

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Президент и генеральный директор ПБК ЦСКА Андрей Ватутин высказался о решении исполкома Международной федерации баскетбола (ФИБА) не допускать сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде-2024.
Ватутин оценил решение ФИБА не допускать россиян до предквалификации Олимпиады
  • РИА Новости

«А что тут комментировать? Это ожидаемое решение, никаких сюрпризов. Мне и сказать нечего», — цитирует Ватутина РИА Новости

Как сообщает ФИБА, сборную России заменит команда Болгарии. Она следующая по рейтингу сборная из Европы.

Предквалификационный турнир запланирован на 12—20 августа 2023 года. Пять лучших команд получат возможность выступить на квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко назвал ожидаемым решение ФИБА о недопуске россиян к отбору на Олимпиаду.

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