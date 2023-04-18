Кириленко назвал ожидаемым решение ФИБА о недопуске россиян к отбору на Олимпиаду

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о недопуске российских спортсменов к отборочному этапу Олимпиады в Париже.
Кириленко назвал ожидаемым решение ФИБА о недопуске россиян к отбору на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Это ожидаемое решение, конечно. Ещё Международный олимпийский комитет (МОК) на прошлом заседании обозначил, что игровых видов спорта не будет. Поэтому на планы особенно не влияет», — цитирует Кириленко ТАСС.

Как сообщает Международная федерация баскетбола (ФИБА), сборную России заменит команда Болгарии. Она следующая по рейтингу сборная из Европы.

Предквалификационный турнир запланирован на 12—20 августа 2023 года. Пять лучших команд получат возможность выступить на квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что рейтинг сборной России по баскетболу заморозили минимум до мая.

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