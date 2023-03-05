Рейтинг сборной России по баскетболу заморозили минимум до мая

В пресс-службе Международной федерации баскетбола (ФИБА) сообщили, что рейтинг мужской сборной России заморожен как минимум до мая.

«Рейтинг сборной России заморожен как минимум до следующего заседания центрального совета ФИБА, которое пройдёт 28 апреля и на котором будет принято решение относительно участия россиян в квалификационном турнире к Олимпиаде», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Предквалификационный Турнир запланирован на 12—20 августа 2023 года. Пять лучших команд получат возможность выступить на квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что ФИБА учла заявления МОК по участию россиян в турнирах.