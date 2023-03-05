Рейтинг сборной России по баскетболу заморозили минимум до мая
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«Рейтинг сборной России заморожен как минимум до следующего заседания центрального совета ФИБА, которое пройдёт 28 апреля и на котором будет принято решение относительно участия россиян в квалификационном турнире к Олимпиаде», — приводит слова пресс-службы ТАСС.
Предквалификационный Турнир запланирован на 12—20 августа 2023 года. Пять лучших команд получат возможность выступить на квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024.
ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что ФИБА учла заявления МОК по участию россиян в турнирах.