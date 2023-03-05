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Рейтинг сборной России по баскетболу заморозили минимум до мая

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В пресс-службе Международной федерации баскетбола (ФИБА) сообщили, что рейтинг мужской сборной России заморожен как минимум до мая.
Рейтинг сборной России по баскетболу заморозили минимум до мая
  • Gettyimages.ru

«Рейтинг сборной России заморожен как минимум до следующего заседания центрального совета ФИБА, которое пройдёт 28 апреля и на котором будет принято решение относительно участия россиян в квалификационном турнире к Олимпиаде», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Предквалификационный Турнир запланирован на 12—20 августа 2023 года. Пять лучших команд получат возможность выступить на квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что ФИБА учла заявления МОК по участию россиян в турнирах.

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