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Ледеки улучшила рекорд Фелпса по победам на чемпионатах мира по водным видам спорта

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Американка Кэти Ледеки продолжает добиваться новых громких достижений в плавании.
Ледеки улучшила рекорд Фелпса по победам на чемпионатах мира по водным видам спорта
  • Gettyimages.ru

26-летняя спортсменка из США улучшила рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона и своего соотечественника Майкла Фелпса по количеству золотых медалей в индивидуальных дистанциях на чемпионатах мира по водным видам спорта.

Ледеки в финальном заплыве на первенстве планеты 2023 года в японской Фукуоке на дистанции 800 м вольным стилем показала лучший результат — 8 минут 8,87 секунды. Эта победа стала для американки 16-й в личных соревнованиях на чемпионатах мира. Таким образом, она обошла Фелпса (15) по этому показателю.

Ледеки является семикратной олимпийской чемпионкой. Всего в её активе 21 победа на чемпионатах мира. Фелпс завершил карьеру в 2016 году.

Ранее сообщалось, что шведка Сара Шёстрём побила рекорд мира на дистанции 50 м вольным стилем.

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