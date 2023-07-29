Ледеки улучшила рекорд Фелпса по победам на чемпионатах мира по водным видам спорта

Американка Кэти Ледеки продолжает добиваться новых громких достижений в плавании.

26-летняя спортсменка из США улучшила рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона и своего соотечественника Майкла Фелпса по количеству золотых медалей в индивидуальных дистанциях на чемпионатах мира по водным видам спорта.

Ледеки в финальном заплыве на первенстве планеты 2023 года в японской Фукуоке на дистанции 800 м вольным стилем показала лучший результат — 8 минут 8,87 секунды. Эта победа стала для американки 16-й в личных соревнованиях на чемпионатах мира. Таким образом, она обошла Фелпса (15) по этому показателю.

Ледеки является семикратной олимпийской чемпионкой. Всего в её активе 21 победа на чемпионатах мира. Фелпс завершил карьеру в 2016 году.

Ранее сообщалось, что шведка Сара Шёстрём побила рекорд мира на дистанции 50 м вольным стилем.