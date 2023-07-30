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Рылов — о завершении карьеры: люди обсуждают, будто я уже всё решил, хотя на самом деле нет

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов высказался о реакции на его слова о своём будущем.
Рылов — о завершении карьеры: люди обсуждают, будто я уже всё решил, хотя на самом деле нет
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«Все почему‑то решили, что я завершаю карьеру, а я просто думаю о будущем и говорю о том, как это может быть. Но я не сказал, что точно закончу. Планирую. Но меня порадовало, как люди обсуждают это, будто я уже всё решил, хотя на самом деле нет», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

25-летний спортсмен завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио и стал серебряным призёром в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

Ранее Владимир Сальников высказался о возможном завершении карьеры Рыловым.

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