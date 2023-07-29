Сальников: заявление Рылова о возможном завершении карьеры стало сюрпризом
- РИА Новости
«Для меня эта информация стала сюрпризом. Считаю это преждевременным, мы обсудим это с Женей», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».
25-летний спортсмен завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио и стал серебряным призёром в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Ранее Рылов рассказал, сколько кошек они завели с супругой.