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Рылов: если вовремя не построить кошку, она начинает строить тебя

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, сколько кошек они завели с супругой.
Рылов: если вовремя не построить кошку, она начинает строить тебя
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Кошек у нас уже 14. Да, знаю, что, наверное, это болезнь, мы с Оксаной даже что-то находили на этот счёт в интернете. Чем руководствовались при выборе очередного питомца? Интуитивным инстинктом. Попадается на глаза картинка и сразу понимаешь: твоё. Я очень люблю мейн-кунов. Жене больше нравятся шотландские вислоушки. Хотя по большому счёту это не принципиальный для нас момент. Сейчас у нас четыре вислоухих кота, два тайца, два нибелунга, один перс и пять мейн-кунов. Все кошки взрослые, стерилизованные. Подарить, если сильно попросят? Исключено. Как только кошка вошла в дом, она становится членом семьи. Я бы сказал, что, если вовремя не построить кошку, она начинает строить тебя. Но этого я не допускаю. Осталось ли какое-то пространство для домашних животных в квартире? Более чем достаточно», — заявил Рылов в интервью RT.

Ранее Рылов ответил на вопрос, что даёт ему популярность.

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