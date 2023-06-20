Рылов — об имидже: не обязан ходить каждый день в костюме и галстуке

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов ответил на вопрос, что даёт ему популярность.

«Я пока не так сильно ей пользуюсь, чтобы мог ответить. Разумеется, я отдаю себе отчёт, что не настолько популярен, как те же звёзды шоу-бизнеса: меня не узнают каждый день на улицах, хотя бывало. В любом случае, приятно, когда тебя знают. Но минусы в этом тоже есть. Уже не можешь выбраться с женой в какое-то общественное заведение, поужинать, спокойно провести вечер. Мне почему-то кажется, что Майкл Фелпс не настолько популярен, чтобы это мешало жить. Особенно за пределами Америки. Притом что его действительно знает весь спортивный мир. Но да, это реально может стать большой проблемой. Захочет человек, например, погулять в парке. Если все начнут узнавать и просить сфотографироваться, уже не прогулка будет, а автограф-сессия какая-то. Приходится соответствовать имиджу, скажем так. У меня преимущественно спортивный. Я не обязан ходить каждый день в костюме и галстуке, хотя, понятно, что появляться в каких-то драных вещах, выглядеть неопрятно или как-то иначе нарушать сложившиеся нормы приличия всё же не стоит. В этом отношении мне не сложно: я люблю спортивные вещи, спортивный стиль. Мне это и подходит, насколько понимаю. Но, когда выхожу на улицу, в определённом смысле себе уже не принадлежу», — заявил Рылов в интервью RT.

Ранее Рылов рассказал о своём самочувствии во время участия в комбинированной мужской эстафете на Олимпиаде в Токио.