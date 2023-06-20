Рылов: меня шарашило в комбинированной мужской эстафете на Играх в Токио

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал о своём самочувствии во время участия в комбинированной мужской эстафете на Олимпиаде в Токио.

«После Игр в Рио я не улучшал свои результаты целый год, а в этом случае надо понимать простую, в общем-то, вещь: не улучшишь ты, значит, это сделает кто-то другой. На «двухсотке», кстати, я реально был недоволен своим выступлением на Олимпиаде в Токио. Выиграл, но не стал лучше самого себя. Ну да, там так сложились обстоятельства, что после эстафеты 4х200 вольным стилем мой организм уже не справлялся так, как это было нужно. Меня шарашило. Особенно это было заметно на последней сотне в комбинированной мужской эстафете. Первый «четвертак» я начал неплохо, а дальше организм просто встал. Не выдавал ни скорости, ни мощности, ничего. Проплыл за 52,8, это же кошмар», — заявил Рылов RT.

Он также отметил, что его удручала беспомощность.

«Одно дело, когда тебе физически плохо, но ты способен надавить на воду, преодолеть себя, как-то бороться. И совсем другое, когда ты вроде нормально себя чувствуешь, но организм не может выдать вообще ничего. И всё это на фоне ответственности за эстафету. Все ведь понимали, что мы могли за бронзу зацепиться, не хватило пары сотых. Проплыви я хотя бы за 52,4… Я был очень расстроен — даже при том, что понимал: я не халявил, выдал всё, на что был в тот момент способен. Но как бы есть определённые обстоятельства, есть пределы человеческого организма, а я на тех Играх прошёл две дистанции подряд прям на пределе-пределе. Естественно, меня стало подкашивать», — добавил Рылов.

Ранее Рылов рассказал об участии в митинге по поводу присоединения Крыма к России.