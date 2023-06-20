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Рылов об участии в митинге по присоединению Крыма к России: предполагал, что кому-то что-то не понравится

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал об участии в митинге по поводу присоединения Крыма к России.
Рылов об участии в митинге по присоединению Крыма к России: предполагал, что кому-то что-то не понравится
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Ну а что париться-то? Знаете, есть такое выражение, которое мне очень нравится: если вопрос можно решить, не стоит за него переживать. Если вопрос решить невозможно — не стоит о нём и думать. Я, конечно, предполагал, что кому-то что-то не понравится, но не ожидал, что до такой степени. Не думал, что из меня сделают игровую фигуру, скажем так. Но оказалось, я очень значимая личность, хоть и не считал себя таковой. По нынешним временам ведь как получается — о популярности человека судят по количеству подписчиков в его социальных сетях. Чем их больше, тем больше тебя любят, тем больше о тебе говорят. Я, получается, задел чувства совсем других людей. И, естественно, за меня сразу зацепились», — заявил Рылов в интервью RT.

Он также не исключил, что свою роль могли сыграть его два золота Олимпиады.

«Я ведь забрал их в тех видах, где американцы не проигрывали с 1996-го. На стометровке мы с Климентом Колесниковым просто их уничтожили. Сами финишировали с разницей в 0,02 секунды, а Райана Мёрфи отправили аж на третье место. Возможно, это в какой-то степени тоже сыграло роль в ажиотаже вокруг моего появления на митинге. Здесь всё просто: я никуда не собираюсь уезжать из России. Что бы ни происходило, останусь жить здесь и всегда буду защищать всё то, что мне дала моя страна. Эту свою позицию я не считаю нужным скрывать», — добавил Рылов. 

Ранее Рылов высказался о целях на сезон, добавив, что возраст начинает брать своё и упражнения на подготовку даются сложнее.

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