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Рылов: возраст начинает брать своё, тело становится более тяжёлым

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов высказался о целях на сезон, добавив, что возраст начинает брать своё и упражнения на подготовку даются сложнее.
Рылов: возраст начинает брать своё, тело становится более тяжёлым
  • Gettyimages.ru
  • © Harry How

«К финалу Кубка России, для начала. Потом будет зимняя простартовка по короткой воде и выход на пиковую форму. Надеюсь, превзойти свои лучшие результаты к лету следующего сезона. Технический навык я полностью вернул, убедился в этом на чемпионате России в апреле, посмотрим, насколько успешно смогу восстановить функции. В этом сезоне у меня немножко не зашли горы — немолодой я уже, как оказалось. Делали вроде бы всё то же самое, что и раньше, но организм среагировал не так, как мы ожидали. Возможно, в плане остальной работы тоже придётся делать скидку на то, что возраст начинает брать своё», — заявил Рылов в интервью RT.

По его словам, он начинает чувствовать, что всё те же самые задания, что бы он ни делал, воспринимаются иначе.

«Тело становится более тяжёлым, мышечным, по-другому работают мышцы сердца. Например, раньше я спокойно мог плавать без остановки по три километра и чувствовать себя комфортно. Сейчас плыть три километра стало тяжелее, не говоря уже о том, чтобы делать это на максимальной скорости. В этом грусть, да. С другой стороны, есть параметры, которые стали намного выше. Это физические, технические навыки. Просто так выходит, что для подготовки дистанции 200 метров мне в большей степени не хватает функционального аспекта», — добавил Рылов. 

Ранее Рылов рассказал, к чему привели тренировки без наставника после Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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