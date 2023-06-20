Рылов рассказал, к чему привели тренировки без тренера после Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, к чему привели тренировки без наставника после Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«Андрей Геннадьевич мне как-то сказал: мол, ты сам знаешь, что и как делать, тебя просто надо направлять, чтобы ты не в ту сторону вдруг не ушёл. Всё то время, что я работал без него, очень тщательно следил за своим техническим и мышечным состоянием, правда получилось, что я всё-таки пошёл немножко не по тому направлению. Увлёкся работой в зале, и это разрушило моё плавательное, так сказать, тело. Немного поменял мышечную структуру. Мышцы, которые раньше были у меня очень эластичными, я забил слишком большими нагрузками. Увеличил силу, это дало определённые плюсы для работы рук, но потерял прежнюю плавучесть, свой нырок. Сейчас, когда наставник рядом и может регулировать весь тренировочный процесс, я стараюсь уже под его контролем применить все новые находки к тому, что делал раньше», — заявил Рылов в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, не держит ли он внутренней обиды на тренера за то, что тот отстранился от совместной работы.

«Нет. Думаю, что Андрей Геннадьевич просто очень сильно устал. Нести ответственность за кого-то — намного более сильный стресс, нежели самому выйти и проплыть на соревнованиях. Не то чтобы знаю, просто, когда смотрю, как плывёт кто-то из моих спарринг-партнёров, меня больше трясёт, чем когда я сам выхожу на старт. Тренер же вкладывает себя в процесс гораздо сильнее», — добавил Рылов.

Ранее главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева выразила надежду на то, что российские спортсмены будут допущены к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.