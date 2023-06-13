Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Моисеева надеется, что сборная России по прыжкам в воду выступит на Олимпиаде в Париже

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева выразила надежду, что российские спортсмены будут допущены к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Моисеева надеется, что сборная России по прыжкам в воду выступит на Олимпиаде в Париже
  • РИА Новости

«Если говорить о сборной, существует надежда внутри команды, что мы поедем на Олимпийские игры? Пока существует. Во всяком случае мы, тренеры, всеми силами стараемся эту надежду поддерживать. Это единственный и очень сильный мотивирующий момент, даже если вероятность составляет минимальный процент», — заявила Моисеева в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Международная федерация водных видов спорта пока не приняла решения по смене спортивного гражданства российским пловцом Марком Николаевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить