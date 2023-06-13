Моисеева надеется, что сборная России по прыжкам в воду выступит на Олимпиаде в Париже

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева выразила надежду, что российские спортсмены будут допущены к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Если говорить о сборной, существует надежда внутри команды, что мы поедем на Олимпийские игры? Пока существует. Во всяком случае мы, тренеры, всеми силами стараемся эту надежду поддерживать. Это единственный и очень сильный мотивирующий момент, даже если вероятность составляет минимальный процент», — заявила Моисеева в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Международная федерация водных видов спорта пока не приняла решения по смене спортивного гражданства российским пловцом Марком Николаевым.