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Чикунова выиграла заплыв на 200 м брассом на Кубке России

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Евгения Чикунова завоевала золотую медаль Кубка России по плаванию 2023 года в Казани.
Чикунова выиграла заплыв на 200 м брассом на Кубке России
  • РИА Новости

18-летняя спортсменка одержала победу в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом со временем 2 минуты 19,71 секунды.

Серебряная медаль досталась Алине Змушко (2.24,76) из Белоруссии, бронза — россиянке Яне Шакировой (2.27,16).

В коллекции Чикуновой серебряная медаль чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом.

Ранее сообщалось, что шведка Сара Шёстрём побила рекорд мира на дистанции 50 м вольным стилем.

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