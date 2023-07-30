Чикунова выиграла заплыв на 200 м брассом на Кубке России
- РИА Новости
18-летняя спортсменка одержала победу в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом со временем 2 минуты 19,71 секунды.
Серебряная медаль досталась Алине Змушко (2.24,76) из Белоруссии, бронза — россиянке Яне Шакировой (2.27,16).
В коллекции Чикуновой серебряная медаль чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом.
Ранее сообщалось, что шведка Сара Шёстрём побила рекорд мира на дистанции 50 м вольным стилем.