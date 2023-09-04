Олимпийские комитеты стран Северной Европы выступили против участия России на Олимпиаде
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Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Дании.
В заседании принимали участие Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Гренландия, Фарерские и Аландские острова. Просьба не допустить Россию к международным соревнованиям была отправлена Международному олимпийскому комитету (МОК).
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Ранее глава МОК Бах раскритиковал инициативу Украины о бойкоте Олимпийских игр.