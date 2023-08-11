«Многие страны присоединятся»: Белоруссия изъявила желание принять участие в Играх БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает инициативу Владимира Путина провести в следующем году в Казани Игры БРИКС. По его словам, если соревнования будут организованы, сборная Белоруссии примет в них участие. Кроме того, по мнению Лукашенко, на турнир захотят приехать представители многих других стран, что может поставить под угрозу существование олимпийского движения.

Пока Международный олимпийский комитет решает судьбу российских и белорусских спортсменов, в РФ полным ходом идёт подготовка к Играм БРИКС, которые состоятся в следующем году.

Причём, на соревнования приедет значительно больше стран, чем входит в объединение. Помимо участников и кандидатов на вступление, на турнир смогут заявиться представители государств, пока только изъявившие желание присоединиться к союзу, а таких — несколько десятков.

Не пропустят соревнования и представители Белоруссии, которая поддержала идею проведения Игр БРИКС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил эту тему с Владимиром Путиным.

«Если соревнования будут организованы, мы сразу присоединимся. И многие страны присоединятся», — сказал Лукашенко в ходе посещения Национального аэропорта Минск.

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Кроме того, по мнению президента Белоруссии, если заявленный турнир в следующему году действительно состоится, то олимпийское движение, которое сейчас возглавляет Томас Бах, развалится.

«Потому что все борются за деньги — рекламу. А где больше зрителя — по полтора миллиарда в Индии и Китае — вот вам и реклама, вот вам и деньги. Поэтому они тоже там (в МОК. — RT) не дураки. Они понимают, что ещё несколько таких шагов — и они развалят это движение», — подчеркнул Лукашенко.

Подготовка к турниру, тем временем, идёт достаточно быстро. Если в начале лета идея его создания лишь озвучивалась, то теперь уже есть конкретика. И с каждым днём её становится всё больше. Так, местом проведения Игр БРИКС выбрана Казань, которая ранее не раз принимала крупные международные мероприятия, в том числе Универсиаду в 2013-м году.

Соревнования пройдут с 12 по 23 июня 2024 года — за месяц до Олимпиады. Таким образом, даже атлеты, отобравшиеся в Париж, смогут приехать в Россию в рамках подготовки к главному старту сезона.

Программа Игр БРИКС ещё до конца не утверждена. Изначально говорилось о 22 видах спорта, но затем, в конце июля, называлось уже 25.

Пока же есть конкретика только по водным видам, к которым в Казани особая любовь.

«Сейчас занимаемся проектом Игр БРИКС, утверждаем программу. Сразу скажу, что будут плавание, синхронное плавание, прыжки в воду. Сейчас рассматривается решение по прыжкам с 18 метров в бассейне, но в случае с хайдайвингом пока никаких решений нет. Игры БРИКС — открытый турнир, хотим пригласить порядка 20–25 стран», — приводит «Матч ТВ» слова министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова.

Кроме того, организаторы хотят включить в программу соревнований национальные виды спорта каждой из стран-участниц БРИКС.

«Пока предложили капоэйру от Бразилии, го — от Китая, джуксей — от ЮАР, кабадди — от Индии, а от России, естественно, борьбу на поясах, наш традиционный вид спорта, который мы культивируем в Татарстане», — сказал Леонов ТАСС.

Только этим турниром в России ограничиваться не планируют. Сразу после Олимпиады — в сентябре — хотят провести ещё Игры Дружбы по 27 видам спорта. Турнир примут Москва и Екатеринбург.

«Мы чувствуем запрос от международного сообщества на неполитизированные Игры. Игры должны объединять страны, которые готовы соревноваться без оглядки на политику. Единственный критерий — это результаты. Мы не заменяем Олимпийский игры, это скорее мощная добавка к мировым соревнованиям», — подчеркнул генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин.

Спортсмены в целом позитивно оценивают инициативу создания крупных международных соревнований в России и дружественных странах. Так, олимпийский чемпион Артур Далалоян считает подобные мероприятия отличной мотивацией как для молодых, так и для титулованных атлетов.

«Надеюсь, проведение этих турниров войдёт в традицию на долгие годы. Олимпийские игры пусть будут, возможно, мы когда-то и вернёмся туда, но тот факт, что у нас будут свои Игры, ничуть не уступающие ОИ, это ли не повод для гордости?» — сказал спортивный гимнаст.